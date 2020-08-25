Священник из Челябинска объяснил, почему россияне не будут богатыми

Священник из Челябинска Владимир Панарин в социальной сети обратился к подписчикам и объяснил, почему россиянам, по его мнению, никогда не будут богатыми.

Панарин известен в TikTok под псевдонимом Popbloger. На своей странице священник часто отвечает на вопросы пользователей, читает стихи и старается объяснить понятным языком сложные явления, связанные с православием и верой. Так, в одном из видео батюшка объяснил пользователям, почему россиянам не видать богатой жизни.

«Потому что Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство земное развращает сердца», – рассказал священник.

По его мнению, чем беднее человек, тем он охотнее делится нажитым с нуждающимися, а богатые люди редко с кем-то делятся.

Он выразил уверенность, что «Господь прежде всего хочет, чтобы люди искали Царство Небесное». «И все, что есть у россиян – это проявление заботы Бога», – сказал он в видеобращении.

Напомним, в июле более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. Соответствующая петиция опубликована на сайте Millionaires for Humanity. Документ подписали режиссер Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея), сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Как пояснил президент, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, в России уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.