Ветеран труда покончил с собой из-за обвинений в хранении конопли

Пенсионер и ветеран труда 85-летний Николай Захарченко из Кабардино-Балкарии покончил с собой из-за обвинений в хранении наркотиков, сообщают СМИ.

Вдова ветерана рассказала НТВ, что он работал на заводе, был на хорошем счету у руководства, а на пенсии стал разводить кроликов.

Визит полицейских стал для пенсионеров неожиданностью. Видимо, кто-то пожаловался стражам порядка, что на участке Захарченко растет конопля. Оперативники долго разбираться не стали и в тот же день завели уголовное дело.

По словам вдовы, двухметровые кусты конопли действительно выросли на дальней части двора, но пенсионеры на них не обращали внимания. Думали, что это сорняк, а скосить его не хватало времени и сил.

Однако незадолго до визита полицейских кто-то из соседей предупредил пенсионеров, что растения лучше убрать. Захарченко коноплю скосил, а стебли сложил у крольчатника – на корм животным. На жаре кусты подсохли, и именно в этот момент пришла опергруппа. В материалах дела отмечается, что с места изъяли почти килограмм конопли, наказание за данное правонарушение предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В предсмертной записке Захарченко у всех попросил прощения и добавил, что ни в чем не виноват.

Адвокат семьи Захарченко Руслан Ельмирзоков считает, что необходимо было провести более тщательную проверку. «Хранил ли Захарченко сам, хранил ли он специально. Или он использовал в качестве корма для кроликов», – заявил он.

Историей уже заинтересовались в прокуратуре. Глава регионального УМВД Василий Павлов также назначил служебную проверку в отношении руководства ОМВД, которое возбудило дело против пенсионера. Семья Захарченко, в свою очередь, добивается, чтобы с ветерана труда сняли все обвинения.