Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов ЦБ аннулировал лицензию банка «Славянский кредит» 21 августа 2020, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Банк России приказом от 21 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит». Банк занимал 287-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов. «Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Славянский кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», – передает ТАСС сообщение ЦБ.

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