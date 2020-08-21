Ученые установили причину повторного заражения коронавирусом

Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа, передает РИА «Новости».

Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул – цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 и не один раз.

Ранее иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом.

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