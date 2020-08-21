Роскачество назвало удачные годы для российских вин

Вина из винограда урожаев 2012 и 2014 годов считаются удачными, кроме того, одним из удачных для российского виноделия может стать текущий год, рассказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

«Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы - вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества», – передает РИА «Новости» слова Лоевского.

Он также отметил, что климатический фактор для России в производстве вина очень важен. И прошлый год, по его словам, с этой точки зрения был достаточно проблемным.

«Однако несмотря на некоторую экстремальность условий прошлый год считается удачным. Но этот год, несмотря на засушливость климата, более равномерный, чем прошлый. Если не случится сильной августовской жары или дождей осенью, этот год может стать одним из удачных для российского виноделия», – добавил собеседник агентства.

При этом Роскачество убеждено в том, что в России есть вина, которые могут быть предназначены для длительного хранения. «По мере того, как проектов, нацеленных на продвижение российского вина, будет становиться все больше, коллекционерство таких вин будет набирать обороты», – заключил Лоевский.

Напомним, ранее Роскачество назвало признаки хорошего вина.