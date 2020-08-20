Медведев заявил, что половина российских семей не может взять ипотеку

Ипотека сейчас доступна лишь половине российских семей, необходимы дополнительные инструменты поддержки, в том числе развитие рынка арендного жилья и особое внимание индивидуальному жилищному строительству, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«По различным оценкам – они тоже варьируются, это связано и с регионом, и с некоторыми другими причинами, с конкретной категорией людей – на сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики, о чем мы всегда говорили», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Медведева, к их числу относится, в том числе, инструмент арендного жилья. «Особое внимание нужно уделить индивидуальному жилищному строительству, роль которого должна расти, причем она должна качественный рост приобрести, чтобы мы могли достичь целевых показателей по обеспечению граждан жильем», – добавил председатель ЕР.

Кроме того, он заявил о необходимости создать банк типовых проектов в этой сфере.

«Требуется создание банка типовых проектов индивидуального жилищного строительства, разработка новых ипотечных программ, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, совершенствование законодательной базы», – отметил Медведев.

По его словам, существующая на данный момент нормативная база в России не вполне соответствует потребностям индивидуального жилищного строительства.

Как ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена еще на год, так как она хорошо себя зарекомендовала.

Кроме того, глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял о подписании постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.