На родину из Еревана в Москву вернулись около 160 россиян

Около 160 россиян вернулись на родину в воскресенье рейсом из Еревана в Москву, сообщили в пресс-службе посольства России в Армении.

«В рамках работы по возвращению на родину граждан России 2 августа компания «NordStar» выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван – Москва. На борт самолета поднялись 158 пассажиров», – говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается также, что «в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3554 человек.

«Работа по организации возвращения россиян домой продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В МИД также отметили рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.