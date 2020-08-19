Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

Су-27 в среду провел перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

«19 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Российские летчики определили цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – уточнили в ведомстве.

Американский самолет не нарушил российскую границу, подчеркнули в центре.

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем.

Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.