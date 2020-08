США захотели «ответить на российскую угрозу» ядерным оружием малой мощности МИД опроверг публикацию NYT о разговоре Лаврова и Помпео по талибам 13 августа 2020, 17:14 Текст: Александра Юдина

Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по вопросу о талибах («Талибан» – запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В публикации газеты New York Times шла речь о том, что в ходе телефонного разговора 13 июля госсекретарь США Помпео предупредил министра иностранных дел России Лаврова о последствиях возможных связей российских спецслужб с талибами против американских военных в Афганистане. Все это подается как факт», – передает РИА «Новости» ее слова. Захарова отметила, что в ходе телефонного разговора 13 июля Лаврова с Помпео «американской стороной действительно поднимался вопрос о некоем сговоре российских спецслужб с талибами». «Глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал такие заявления как «недобросовестные спекуляции, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Также он попросил передать имеющиеся у Вашингтона доказательства, которых предоставлено не было», – добавила представитель МИД. Напомним, в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане. Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане. В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях