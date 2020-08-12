Звезда «Интернов» пожаловался на жизнь в Лондоне

Известный по роли в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис продолжает раскрывать подробности своей жизни в Британии, где находится уже больше года. По словам артиста, ему приходится сильно экономить.

Так, Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.

«Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии», – рассказал актер в своем видеоблоге на YouTube.

При этом актер добавил, что довольно часто питается фастфудом, а на воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.

«Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что другая звезда «Интернов» Илья Глинников на протяжении семи лет нарушал ПДД, за последний год актер накопил 139 неоплаченных штрафов. Позднее Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль Глинникова. Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.