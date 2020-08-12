Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Взгляд
12 августа, среда  |  Последнее обновление — 01:34  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

       12 августа 2020, 01:34
    Фото: Stefani Reynolds/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве напарника в предвыборной кампании и претендента на пост вице-президента Соединенных Штатов.

    «Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис – бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране», – написал Байден в своем Twitter.

    Он напомнил, что Харрис взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии. «Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании», – подчеркнул Байден.

    Харрис была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США, однако в итоге объявила о выходе из гонки и поддержке Байдена, передает ТАСС.

    Во время участия в предвыборной гонке, а также после выхода из нее Харрис неоднократно выступала с критикой в отношении России и называла ее «противником США». На сайте Харрис России также уделялось большое внимание.

    59-е выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет действующий американский лидер Дональд Трамп.

    Ранее президент США Дональд Трамп ужаснулся возможной победой Байдена на выборах, предсказав в этом случае уничтожение Соединенных Штатов.

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