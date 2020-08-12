Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве напарника в предвыборной кампании и претендента на пост вице-президента Соединенных Штатов.

«Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис – бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране», – написал Байден в своем Twitter.

Он напомнил, что Харрис взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии. «Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании», – подчеркнул Байден.

Харрис была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США, однако в итоге объявила о выходе из гонки и поддержке Байдена, передает ТАСС.

Во время участия в предвыборной гонке, а также после выхода из нее Харрис неоднократно выступала с критикой в отношении России и называла ее «противником США». На сайте Харрис России также уделялось большое внимание.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет действующий американский лидер Дональд Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп ужаснулся возможной победой Байдена на выборах, предсказав в этом случае уничтожение Соединенных Штатов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД