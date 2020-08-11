Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса Жителя Якутии обвинили в уничтожившем 6 тыс. гектаров леса пожаре 11 августа 2020, 08:31 Текст: Евгения Шестак

Житель Якутии обвиняется в лесном пожаре с площадью свыше 6 тыс. гектаров, сумма причиненного ущерба составила почти 2 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В отношении местного жителя прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба», передает РИА «Новости». По данным следствия, в мае 2020 года мужчина выжег сухую траву на территории первого Кангаласского наслега. «В результате пала произошло... распространение огня на лесной массив, выгорело более 6 тыс. гектаров леса. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 1,9 млн рублей», – отметили в пресс-службе. Уголовное дело прокурор направил в суд для рассмотрения по существу. В июле в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах Якутии глава региона Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера. Газета ВЗГЛЯД писала, как в России тушат лесные пожары.

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