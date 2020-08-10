Лукашенко: Протестующими в Белоруссии управляли из Польши, Британии и Чехии

Выборы в Белоруссии прошли как праздник, а протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Президент отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали … звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», – заявил белорусский президент, слова которого приводит БелТА.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.