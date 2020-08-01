«Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое В Севастополе в ДТП пострадали шестеро детей 1 августа 2020, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

В Севастополе легковой Мercedes столкнулся с автобусом, пострадали 14 человек, среди них шестеро детей, сообщили в городском управлении МВД. Водитель легкового автомобиля врезался в двигавшийся впереди автобус, среди пострадавших – восемь взрослых и шестеро детей, сообщили ТАСС в УМВД по городу. «Тяжелых [пациентов] нет. По медицинской части все отработали», – сказал директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов. Напомним, 31 июля, около пяти утра, на участке трассы «Таврида» в Крыму произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли девять человек. В МВД Крыма сообщили, что во время ДТП грузовик двигался с небольшой скоростью.

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