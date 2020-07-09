В Кремле пообещали докладывать Путину о настроениях СМИ в свете задержания Сафронова

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...

Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
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    Самые дорогие и известные драгоценные камни

    Сербы взбунтовались

    Китай нахамил США

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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
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              В Кремле пообещали докладывать Путину о настроениях СМИ в свете задержания Сафронова

              9 июля 2020, 13:35

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Мнение работников СМИ по ситуации в отрасли, в том числе в связи с задержанием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, будет докладываться президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              Журналисты спросили, информируют ли президента о напряженности в журналистской отрасли в связи с делом Ивана Сафронова, а также в связи с задержаниями, приговорами и следственными действиями в отношении журналистов.

              «Безусловно, настроение отрасли – это то, что, безусловно, должно и будет докладываться президенту. И те взгляды, которые озвучивают представители отрасли тоже, безусловно, это будет доводиться до сведения президента», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что не может говорить о какой-то реакции президента.

              На вопрос, стоит ли обращать внимание на различные конспирологические версии причин задержания, Песков ответил, что не знаком с материалами следствия.

              «Я не знаю, я просто не знаком с материалами следствия или обвинения. Я не знаю, откуда могло это все взяться», – сказал представитель Кремля. 

              Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест. Адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

              Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». 

              По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. Своей вины журналист не признал

              В издательском доме «Коммерсант», где работал Сафронов, обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. 


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