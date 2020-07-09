В Кремле пообещали докладывать Путину о настроениях СМИ в свете задержания Сафронова

Мнение работников СМИ по ситуации в отрасли, в том числе в связи с задержанием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, будет докладываться президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, информируют ли президента о напряженности в журналистской отрасли в связи с делом Ивана Сафронова, а также в связи с задержаниями, приговорами и следственными действиями в отношении журналистов.

«Безусловно, настроение отрасли – это то, что, безусловно, должно и будет докладываться президенту. И те взгляды, которые озвучивают представители отрасли тоже, безусловно, это будет доводиться до сведения президента», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не может говорить о какой-то реакции президента.

На вопрос, стоит ли обращать внимание на различные конспирологические версии причин задержания, Песков ответил, что не знаком с материалами следствия.

«Я не знаю, я просто не знаком с материалами следствия или обвинения. Я не знаю, откуда могло это все взяться», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест. Адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток».

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. Своей вины журналист не признал.

В издательском доме «Коммерсант», где работал Сафронов, обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.