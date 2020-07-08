Ученые прокомментировали «метод Шпилькина» в качестве инструмента оценки голосования

«Его метод – это не научная теория, это эквилибристика с цифрами», – заявил доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев, комментируя газете ВЗГЛЯД так называемый метод физика Сергея Шпилькина в качестве инструмента оценки голосования.

Сафаралиев заявил, что «изыскания Шпилькина – наукообразная имитация». «Можно задать формулу исходя из того, что необходимо получить в итоге: нужна ли синусоида или куполообразный вариант. Голосование – это живой процесс, данные в разных регионах существенно отличаются. Есть разный менталитет, разные приоритеты у людей, информации больше или меньше. Одной формулой такой многофакторный процесс как выборы невозможно описать. Его метод – это не научная теория, это эквилибристика с цифрами», – подчеркнул эксперт.

Президент Самарского государственного университета, доктор технических наук, академик РАН Виктор Сойфер заявил, что «попытка Шпилькина описать статистически, с помощью математических формул такой сложный процесс, как общенародное голосование, конечно, штука интересная», но «возникает большой вопрос, насколько результаты будут достоверными, научными».

«Выглядит это так, будто сначала автор задался целью «доказать» заранее то, что сам предположил. Статистические данные в регионах сильно разнятся. Поэтому априори делать выводы о массовых нарушениях довольно неубедительно. Нельзя упрощать такой сложный социальный процесс, тем более распределенный во времени на неделю. Это никак не учитывается в той модели, которую представил автор», – заявил ученый.

Он указал, что «по Шпилькину получается, что в процесс с фальсификациями надо было вовлечь тысячи людей, но так много шил в мешке утаить нереально».

«В некоторых российских регионах более 10 тыс. общественных наблюдателей контролировали все процедуры голосования, никаких сообщений о массовых нарушениях мы не видим», – отметил эксперт.

Член Общественной палаты Калужской области, эксперт НОМ Иван Головид заявил, что в данном случае «мы видим ни что иное как математические «фейки» в действии».

«На лицо попытка исказить итоги голосования через так называемые математические расчеты и графики Шредингера. У экспертного профессионального сообщества, которое, к слову, уже высказалось однозначно на счет таких псевдонаучных концепций, такие заявления вызывают совершенное недоверие и представляются совершенно антинаучными. Радикальные противники конституционной реформы, не имея реальных фактов нарушений и поводов, на основе которых можно выстроить свою эмоциональную критику, предприняли очередную попытку через СМИ исказить данные об итогах голосования под прикрытием своеобразной «игры в счет». Таких «экспертов» не интересует то, как на самом деле прошло голосование, им гораздо важнее реализовывать запланированную линию на повсеместную критику любых решений и любых результатов. Для нас, общественников и экспертов, работающих на местах, волеизъявление людей и правдивость результатов ясна безоговорочно», – указал эксперт.

Напомним, физик Сергей Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.

Член СПЧ Александр Брод назвал методы Шпилькина лженаукой. Правовед Виктор Полянский указал, что подход Шпилькина нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования.