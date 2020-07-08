Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

                 8 июля 2020, 11:12
              Фото: из личного архива
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского якобы заказал его убийство.

              Шарий опубликовал на YouTube видео под названием «Офис Президента заказал мою ликвидацию» (газета ВЗГЛЯД не может предоставить ссылку на видео из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

              В ролике журналист говорит, что СБУ планировала его убить, а затем «повесить» дело на преступника, который объявлен Киевом в розыск, чтобы отвести внимание от главного исполнителя.

              «Исходя из логики происходящего, можно сделать вывод: СБУ планировала ликвидацию Анатолия Шария, после чего, с высокой долей вероятности, по линии спецслужб должен был произойти обмен оперативной информацией, и украинская сторона должна была предоставить фактаж, согласно которому испанские правоохранители должны были повесить дело на Александра Золотухина», – пишет Telegram-канал «Разведчик», ссылаясь на данные, озвученные в видео Шария.

              Однако на деле по линии главы СБУ Ивана Баканова «произошел казус исполнителя и засветился связной. «Подобное недопустимо, это не просто провал, а яркий пример дискредитации СБУ под руководством Баканова», – отмечает автор канала.

              Он также пишет, что факты, изложенные в видео Шария, содержат признаки преступления по статье «Покушение на убийство». «Если называть вещи своими именами, то заказчик – заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, исполнитель – глава Службы безопасности Украины Иван Баканов», – отмечает он.

              Напомним, в июне у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария, который сопровождался стычками с радикалами. Участники акции требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. 

              До этого Шарий заявил газете ВЗГЛЯД, что Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной. «Зеленский труслив, он передал бразды правления своим помощникам, полностью забив на своих избирателей. Зеленский спрятался в норке», – отметил блогер.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


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