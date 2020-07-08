Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского якобы заказал его убийство.

Шарий опубликовал на YouTube видео под названием «Офис Президента заказал мою ликвидацию» (газета ВЗГЛЯД не может предоставить ссылку на видео из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

В ролике журналист говорит, что СБУ планировала его убить, а затем «повесить» дело на преступника, который объявлен Киевом в розыск, чтобы отвести внимание от главного исполнителя.

«Исходя из логики происходящего, можно сделать вывод: СБУ планировала ликвидацию Анатолия Шария, после чего, с высокой долей вероятности, по линии спецслужб должен был произойти обмен оперативной информацией, и украинская сторона должна была предоставить фактаж, согласно которому испанские правоохранители должны были повесить дело на Александра Золотухина», – пишет Telegram-канал «Разведчик», ссылаясь на данные, озвученные в видео Шария.

Однако на деле по линии главы СБУ Ивана Баканова «произошел казус исполнителя и засветился связной. «Подобное недопустимо, это не просто провал, а яркий пример дискредитации СБУ под руководством Баканова», – отмечает автор канала.

Он также пишет, что факты, изложенные в видео Шария, содержат признаки преступления по статье «Покушение на убийство». «Если называть вещи своими именами, то заказчик – заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, исполнитель – глава Службы безопасности Украины Иван Баканов», – отмечает он.

Напомним, в июне у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария, который сопровождался стычками с радикалами. Участники акции требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

До этого Шарий заявил газете ВЗГЛЯД, что Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной. «Зеленский труслив, он передал бразды правления своим помощникам, полностью забив на своих избирателей. Зеленский спрятался в норке», – отметил блогер.

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