Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 7 копеек – до 71,4 рубля, курс евро снизился на 12 копеек – до 80,51 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 42,91 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».