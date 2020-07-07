Мятежники из Йемена пообещали обстреливать дворцы военачальников Саудовской Аравии

Йеменские боевики хуситского движения «Ансар Аллах» заявили о намерении наносить ракетные удары не только по военным объектам Саудовской Аравии, но и по дворцах причастных к агрессии против Йемена, заявил представитель командования мятежников генерал Яхья Сариа.

«Мы призываем мирное население Саудовской Аравии не находиться рядом со штабами и базами, а также с дворцами военных преступников, которые станут нашими мишенями», – передает его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Манар».

По словам генерала, решение об обстреле дворцов военачальников Саудовской Аравии было принято после массированных бомбардировок жилых кварталов в йеменских городах.

В начале недели провинции Йемена Хадджа, Мариб, Эль-Джауф и Эль-Байда подверглись бомбардировкам, среди погибших есть мирные жители. Атаки усилились после успеха «Ансар Аллаха» в провинции Мариб. Хуситам удалось занять стратегические районы – Эль-Махлак и Эль-Хамрани.

В середине июня сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, стартовавшую с севера Йемена.