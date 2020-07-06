Иностранным фирмам запрещают участвовать во внедрении ИИ в России

Иностранное юридическое лицо не сможет быть в России инициатором заявки на установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, следует из поправок правительства в соответствующий законопроект.

Также в поправках кабмина говорится, что подавать заявку на участие в эксперименте не может российское юрлицо, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорных зонах, в совокупности составляет 50% и больше, передает «Интерфакс».

Напомним, правительству поручено до 31 августа принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» средств федерального бюджета.