Бросившую сына в парке «Лосиный остров» москвичку отправили на принудительное лечение

Бабушкинский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение жительницу Москвы Надежду Куликову, которая в феврале 2018 года оставила сына на ночь в парке «Лосиный остров».

«Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 6 июля 2020 года решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой Н. И., совершившей запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки статей 125 и 156 УК РФ, в состоянии невменяемости», – сообщили в пресс-службе суда.

Вместе с тем суд исключил из обвинения покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), переквалифицировав на ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Близкий к следствию источник ранее сообщал, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Куликовой параноидную шизофрению. По его словам, проявляться болезнь у Куликовой стала с конца 2017 года, она стала «лечить сына от всех болезней». Кроме того, как отмечал источник, в результате действий Куликовой у ее сына также развилось временное психическое расстройство в качестве реакции на стресс.

Напомним, 34-летняя Надежда Куликова 18 февраля 2019 года обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, днем ранее она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время, как ее ребенок ночью на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречил версии матери. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля прошлого года Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ). Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко.