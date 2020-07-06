Бросившую сына в парке «Лосиный остров» москвичку отправили на принудительное лечение

Взгляд
6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
Перейти а раздел…

Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
Перейти а раздел…

Спецслужбы США провели против России циничную операцию

100 тысяч долларов за убийство американского военнослужащего для таких людей, как талибы – слишком многоФото: REUTERS
Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...

США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

    Обсуждение: 4 комментария

    Турция лишила Россию вековой мечты

      Перейти а раздел…

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже
              Дания разрешила строить «Северный поток – 2» новыми судами«Талибан» отреагировал на американские обвинения в «сговоре» с РоссиейВ Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в ИранеСпрогнозирован самый глубокий за 11 лет спад ВВП России
              Кремль назвал статус собора Святой Софии внутренним делом ТурцииЗадержанные за убийство россиянина в Австрии оказались выходцами из ЧечниБритания введет санкции против России «за нарушение прав человека»В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины
              Признавшийся в серии убийств и изнасилований сантехник умер в подмосковном СИЗОБросившую сына в парке «Лосиный остров» москвичку отправили на принудительное лечениеСамый мощный в мире атомный ледокол начали строить в РоссииУмер Эннио Морриконе

              Главная тема


              Спецслужбы США провели против России циничную операцию

              «пупок развяжется»


              Адмирал Комоедов оценил способность ВМС Украины воевать с Россией

              «политический популизм»


              Губерниев прокомментировал отказ Квята встать на колено ради борьбы с расизмом

              допинговый скандал


              Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

              Видео

              устранение оппозиции


              Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

              конфликт в донбассе


              Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

              «Большая семерка»


              Россия сделала выбор между Китаем и США

              Вечная проблема


              Русская деревня избавилась от повального пьянства

              конец игры


              Геворг Мирзаян: Каким будет мир без лидерства США

              Коллективно несчастные


              Алексей Алешковский: Когда говорит травма, разум молчит

              рынок газа


              Глеб Простаков: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Бросившую сына в парке «Лосиный остров» москвичку отправили на принудительное лечение

              6 июля 2020, 14:55

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Бабушкинский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение жительницу Москвы Надежду Куликову, которая в феврале 2018 года оставила сына на ночь в парке «Лосиный остров».

              «Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 6 июля 2020 года решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой Н. И., совершившей запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки статей 125 и 156 УК РФ, в состоянии невменяемости», – сообщили в пресс-службе суда.

              Вместе с тем суд исключил из обвинения покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), переквалифицировав на ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

              Близкий к следствию источник ранее сообщал, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Куликовой параноидную шизофрению. По его словам, проявляться болезнь у Куликовой стала с конца 2017 года, она стала «лечить сына от всех болезней». Кроме того, как отмечал источник, в результате действий Куликовой у ее сына также развилось временное психическое расстройство в качестве реакции на стресс.

              Напомним, 34-летняя Надежда Куликова 18 февраля 2019 года обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, днем ранее она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время, как ее ребенок ночью на морозе пытался найти выход из леса.

              Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречил версии матери. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

              22 февраля прошлого года Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ). Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............