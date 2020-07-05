Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

Американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии «Салют Америке – 2020» в Белом доме по случаю Дня независимости.

«У нас, вероятно, будет решение в виде медицинского препарата или вакцины задолго до конца [2020] года», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Что касается медикаментов, дела у нас идут невероятно хорошо», – заверил американский лидер.

Трамп также в очередной раз заострил внимание на том, что новый коронавирус первоначально зафиксировали в Китае. По его версии, власти КНР допустили «распространение вируса по всему миру, в 189 странах». «Китай должен в полной мере понести ответственность», – подчеркнул глава американской администрации.

В среду Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее президент США допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

В мае советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Китай якобы может выкрасть у США вакцину от коронавируса. Пекин выразил протест Вашингтону из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу.

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