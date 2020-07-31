Путин усилил контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли России Россия отказалась от РЛС Балхаш в Казахстане Путин подписал указ об изменении принципа исчисления разумного срока судопроизводства 31 июля 2020, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в УПК, которые меняют принцип исчисления разумного срока судопроизводства, соответствующий документ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовых актов. «Федеральными законами уточняется момент начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред», – передает РИА «Новости» текст документа. Принятые законы предусматривают, что срок уголовного судопроизводства должен отсчитываться со дня подачи заявления или сообщения о преступлении. «Принятие указанных законов позволит обеспечить защиту прав и законных интересов потерпевшего или иного заинтересованного лица», – говорится в пояснительной записке.

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