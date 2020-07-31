Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса за все время распространения заболевания зафиксирована во Вьетнаме , сообщают местные СМИ.

Издание Vietnam News сообщает, что первую смерть от коронавируса подтвердил сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19, передает РИА «Новости».

Это был 70-летний гражданин Вьетнама, находившийся на лечении в больнице Da Nang Hospital с диагнозом, не связанным с коронавирусной инфекцией. Он заразился во время нахождения в больнице.

За все время во Вьетнаме заболели коронавирусом 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 - в пятницу, 31 июля.

Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после регистрации предыдущего заражения внутри страны. В карантин помещены более 53 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.