Украина выразила надежду на новый транш от ЕС

Киев надеется подписать меморандум с ЕС о финансовой помощи Украине, несмотря на отставку руководителя Нацбанка, заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил: «Мы продолжаем работу, а это большой показатель, с Европой». Премьер выразил надежду, что «уже в 20-х числах июля» Киев и ЕС подпишут «очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи». Речь идет о транше в 1,2 млрд евро, передает РИА «Новости».