Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

Супруга президента Украины Елена Зеленская, госпитализированная ранее в связи с обнаружением коронавируса, выздоровела и выписалась из больницы, сообщил в пятницу офис Зеленского.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела после перенесенной коронавирусной инфекцией COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», – передает ТАСС сообщение президентского офиса.

Уточняется, что Зеленская все еще нуждается в продолжении лечения вызванной вирусом двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

12 июня стало известно, что у супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены выявили коронавирус, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.

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