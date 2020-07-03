Макрон назначил нового премьера Франции

Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность главы правительства бывшего мэра города Прад – Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.

«Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», – говорится в коммюнике, передает РИА «Новости».

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции).

Жан Кастекс, которому в июне исполнилось 55 лет, оказался в центре внимания аналитиков весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина, введенного из-за пандемии. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. Филипп был избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей.

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня 2020 года среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотят, чтобы Филипп оставался премьером. Еще 44% выступили за назначение нового премьера, остальные респонденты воздержались от ответа.