В Кремле сочли нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах

Кремль считает нормальным явлением ротацию региональных руководителей сферы здравоохранения, заявил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной: люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная», – передает ТАСС слова Пескова.

«Это нормально, тем более – в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии», – добавил представитель Кремля.

С начала пандемии коронавируса в ряде регионов сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения

Напомним, 25 июля стало известно, что министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке. Ряд СМИ предположил, что отставка связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом.