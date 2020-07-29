Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения «Новое величие» Павла Ребровского, скончался на рабочем месте, сообщил источник из окружения юриста.

«Да, к сожалению, это правда. Вчера коллеги его обнаружили на рабочем месте. Судмедэксперты будут устанавливать причину», – сообщил источник ТАСС. Сустину было 37 лет. Он также был защитником Любови Соболь.

«Умер, по предварительным данным, от инфаркта. Точнее все будет известно по итогам экспертизы», – сообщила его жена Татьяна Сустина.