Владельцы автомашин Volkswagen из США получили более 9,8 млрд долларов в качестве компенсакций по делу о манипуляциях сведениями о содержании вредных веществ в выхлопе дизельных двигателей.

Свыше 86% автовладельцев предпочли, чтобы концерн выкупил их автомобили или расторг договор аренды, не дожидаясь исправления дефектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на федеральную торговую комиссию США.

Всего после разбирательства Volkswagen пообещал отремонтировать или выкупить свыше 550 тыс. машин.

Напомним, принципиальная договоренность между автоконцерном Volkswagen и властями США по поводу штрафов за недостоверную информацию о выхлопах была достигнута еще в январе 2017 года. По тем подсчетам, выплаты должны были составить 4,3 млрд долларов.