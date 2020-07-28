Пашу рассказал о будущем лейбла Black Star

Гендиректор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

«С 14 лет мы были плечом к плечу. За эти годы мы все выросли и каждый сформулировал свое видение на будущее. Уверен, за эти годы мы с Вальтером и наша мощная команда накопили достаточно опыта, чтобы дальше вести Black Star к новым музыкальным и не только горизонтам», – написал он в своем Instagram.



Он также отметил, что в творческой части лейбл ждет большое обновление.

Ранее рэпер Тимати объявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star, назвав свой уход «взвешенным решением партнеров».