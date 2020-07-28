Попова заявила об устойчивом снижении числа новых случаев коронавируса

В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев коронавируса, ежедневный темп прироста – 0,6%, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Попова заявила, что в данный момент наблюдается «устойчивое снижение количества новых случаев», передает РИА «Новости».

«Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста – 0,6%», – говорится на слайде презентации к выступлению главы Роспотребнадзора на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития».

Также сообщается, что в России на данный момент зарегистрированы и применяются 118 различных тестов, более 50 из них российского производства, 92 из них выявляют антитела к вирусу и 26 – с их помощью проводится полимеразная цепная реакция.

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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