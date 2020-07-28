Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов во вторник утром вырос на 7 копеек – до 71,64 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 84,05 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 44,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».