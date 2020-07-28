Цены на нефть изменились разнонаправленно на опасениях вокруг коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром демонстрируют смешанную динамику, подкрепленные слабым долларом, при этом рост сдерживает беспокойство вокруг распространения коронавируса.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27% – до 44,02 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent поднялся на 0,18%, составив 43,49 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,02% – до 41,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут, подкрепленные ожиданиями экономической поддержки со стороны правительства США для стимулирования восстановления экономики после коронавируса. Это, в свою очередь, ослабляет курс доллара к другим основным мировым валютам и делает нефть дешевле для мировых покупателей.

Внимание инвесторов, в том числе и сырьевых, сосредоточено на грядущем заседании Федеральной резервной системы США. Заседание Федрезерва пройдет 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.