Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными США

На авиабазе в Ираке, где дислоцированы как иракские, так и американские военные, произошло два мощных взрыва, сообщили силовые структуры страны. СМИ пишут о новом ракетном обстреле.

Взрывы произошли в северном предместье Тикрита в лагере ВВС Спайкер, также носящем имя Маджеда ат-Тамими, в 23.00 (время совпадает с московским). После взрывов на базе начался сильный пожар.

По предварительной информации, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на канал «Ас-Сумария».

«Ас-Сумария» сообщает, что произошла детонация хранившихся в ящиках и окруженных бетонными блоками боеприпасов. Причина инцидента каналом не называется.

Sky News Arabia заявляет, что база подверглась ракетному обстрелу.

Напомним, данный инцидент стал вторым за последние несколько часов на военных объектах в Ираке. Перед этим несколько ракет упали на территории базы Таджи.