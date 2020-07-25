Пропавшего олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт».

Представитель отряда сообщил, что Иваницкий погиб, обнаружено его тело, передает ТАСС.

Всероссийская федерация самбо подтвердила смерть Иваницкого: «Ушел из жизни член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий. Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования (его) семье, родным и близким».

Сын Иваницкого Владимир сообщил, что тело 82-летнего чемпиона было обнаружено водолазами «в том же месте, где он вошел в воду, переплывал реку и не доплыл».

Следователи начали проверку после обнаружения тела Иваницкого с признаками утопления в Рузском городском округе в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что полиция Московской области двое суток разыскивает Александра Иваницкого, который ушел в лес и не вернулся.

Иваницкий родился 10 декабря 1937 года. Он был борцом вольного стиля, самбистом, чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, призером чемпионата СССР по самбо, многократным чемпионом мира по вольной борьбе, олимпийским чемпионом 1964 года, заслуженным мастером спорта СССР (1964). Многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Его сын – Владимир Иваницкий, российский спортивный комментатор, работавший на РТР, «НТВ-Плюс», «Матч ТВ».