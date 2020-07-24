Олимпийский чемпион по борьбе пропал в лесу в Подмосковье

Полиция Московской области двое суток разыскивает олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся, сообщил источник в правоохранительных органах.

«22 июля в окрестностях Рузы ушел в лес за грибами и пропал 82-летний Александр Иваницкий. Ведутся его поиски. Около реки Вейна обнаружены вещи пропавшего. Есть версия, что он утонул. Для поисков привлечены водолазы и вертолет», – сообщил источник ТАСС.