Турецкие граждане оценили решение о смене статуса собора Святой Софии

Жители Турции неоднозначно отреагировали на смену статуса у собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Часть из них восприняла это как возвращение к традициям Османской империи, часть – как наступление на светские принципы, пишут СМИ.

«Мы ждали этого долгих 86 лет. С момента покорения Фатихом Стамбула Айя-София была главным символом нашей победы, и наконец историческая справедливость восстановлена», – сказал РИА «Новости» владелец магазина одежды Абдуллах.

Большинство из собравшихся перед собором Святой Софии в пятницу, где тысячи мусульман собрались для участия в намазе, разделяют эту точку зрения. При этом многие граждане вежливо отказывались комментировать эту тему российским СМИ.

«Я приехал сюда из Коньи на это историческое событие. Наконец-то теперь мы можем молиться здесь, в большой мечети Айя-София. Наша мечта сбылась благодаря президенту, который волей Аллаха делает нашу страну снова великой, как во времена султана Фатиха (Мехмета II, завоевавшего Стамбул)», – заявил один из паломников.

Похожим образом реагировали на вопрос и несколько других верующих. По их мнению, собор как символ завоевания Константинополя в 1453 году, должен быть мечетью, это вопрос исторической справедливости.

Вместе с тем ряд граждан высказались против решения правительства по смене статуса здания.

«Здание, особенно культовое, должно использоваться так, каким оно изначально было задумано и построено. То, что Айя-Софию, созданную христианами, силой передают другой религии, меня коробит. Лучшее решение было принято Ататюрком: статус музея подходит всем – и мусульманам, и христианам, никому не причиняет беспокойства. Превращение Айя-Софии в мечеть означает, что миру заявлено: страна движется от секулярного режима республики к режиму шариата», – заявил чиновник одного из министерств в Анкаре, представившийся как Джесурхан.

Сотрудник бюро обмена валют Хасан заявил, что смена статуса собора на мечеть – это шаг навстречу радикально настроенным политическим группам националистов.

«Правительство таким образом пытается отвлечь внимание от реальных экономических проблем в стране, спрятаться от общественного недовольства за популистским занавесом: дескать, вот нам всем Айя-София, давайте радоваться, какие мы великие. Конечно, задавать вопросы об экономике после такой «победы» народу уже, вроде, будет и неудобно», – заявил он.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация.

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