В ОП назвали технологией «цветных революций» фейки о Хабаровске

Создание в Хабаровском крае фейковых аккаунтов врио главы региона Михаила Дегтярева в соцсетях является технологией «цветных революций», заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич заявил, что «мы имеем дело здесь с грязными пиар-технологиями». Он предположил, что «к Единому дню голосования в сентябре в целом ряде регионов России будут раскачивать ситуацию – через различные вбросы в соцсетях», передает «Газета.Ru».

«В Хабаровске этим начали задолго до этого такими делами заниматься – там и дня не проходит, чтобы не сообщали то о чеченском спецназе, то там столкнулись ОМОН и местные военные. Созданы два фейковых аккаунта от имени врио главы региона – они четко специализируются», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в одном аккаунте от имени Дегтярева идет «откровенная похабщина», в другом публикуются специальные фейковые вбросы, чтобы их тиражировали в соцсетях, как будто это реальные поступки и решения врио.

«Очень важно поменять – технология распространения фейков сейчас поменялась. Люди друг другу в мессенджерах бросают не ссылки, а скриншоты. Делается снимок экрана с сообщением, где якобы Михаил Дегтярев обратился к (президенту России) Владимиру Путину дать экспериментальную вакцину от коронавируса для «тестирования на хабаровчанах» – и этот скриншот бросают все друг другу со словами, мол, смотрите, какой у нас руководитель. Никто не занимается фактчекингом, это все не проверяет. Делаются фейковые аккаунты специально для того, чтобы целые регионы ставить на уши», – считает зампред.

По его мнению, мы видим и так назваемое «кормление голубей» – такая технология будет распространяться по другим регионам страны.

«Там сейчас используется технология «цветной революции», создание высосанных из пальца «сакральных жертв». Якобы одного избили активиста, другого. Тот, которого «избили ногами» себя уже прекрасно чувствует, ходит и фотографируется. Эти активисты оказались представителями «Открытой России» и штаба Навального – все по методичке. Представляете, в толпе кто-то определил, что этот – из «открытки», а этот – навальнист, давайте их именно изобьем. Тут же находится никому не известный журналист, который тоже «пострадал». Технология отработана – жестокая власть, рассылка картинок «пойдем все кормить голубей» и так далее», – продолжил он.

История спланированная абсолютно, резюмировал Малькевич, и «не нужно питать иллюзии, что люди сами вдруг невзлюбили только что приехавшего врио – потому что появление сразу двух фейковых аккаунтов говорит о том, что это абсолютно системная и профессиональная работа».

Он также добавил, что предположить стихийный характер фейков можно было бы, если бы там выходили один-два поста – но там публикации идут с утра до вечера. «Очень важно быть бдительным и не вестись – эти провокации рассчитаны на тяжелые последствия», – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что накануне ожидаемых в субботу акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала в город прилетели активисты радикальной оппозиции.