В Сочи из-за наплыва туристов усилили меры санитарной безопасности

В общественном транспорте города Сочи в связи с увеличением пассажиропотока и ситуацией с коронавирусом усилили меры санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщила администрация города.

В Краснодарском крае ежедневно увеличивается число людей с подтвержденным коронавирусом. Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях. На соблюдение мер безопасности в Сочи проверяют пляжи, кафе и рестораны. Также уделяется особое внимание транспорту.

«В общественном транспорте Сочи усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Это связано с увеличением пассажиропотока в летний период. В рамках усиления мер дезинфекции в течение дня в общественном транспорте обрабатывают поручни и ручки сидений, кроме того, на перерывах автобус проветривается. Помимо этого, водители проходят ежедневную процедуру термометрии», – цитирует РИА «Новости» сообщение администрации.

Уточняется, что весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию. Транспортные средства моют внутри и снаружи. Санитарная обработка салонов осуществляется вручную: сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. Все мероприятия фиксируются в специальном журнале учета. В целях профилактики жителям и гостям Сочи рекомендуют пользоваться безналичной оплатой проезда, а также использовать маски в общественном транспорте.

«На курорте работает семь автотранспортных предприятий. Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов. Все они проходят тщательную обработку. Данные требования предъявляются ко всем перевозчикам, независимо от формы собственности. Кроме того, постоянно идет мониторинг на линии», – приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Тимура Кушхова.

В июне туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи.

К 17 июля загрузка отелей и гостиниц Сочи достигла 90%. Пятизвездочные отели заполнены на 100%.

По данным на 23 июля в Краснодарском крае зарегистрировано 7 тыс. 508 случаев коронавируса, 100 смертей, 6 тыс. 480 выздоровлений.