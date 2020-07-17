Люксовые отели в Сочи заполнены на 100%

Администрация города Сочи сообщила, что загрузка отелей и гостиниц достигла 90%. Пятизвездочные отели уже заполнены на 100%.

Сочи вернулся к привычной курортной жизни, открыты гостиницы, санатории, рестораны и торговые центры. С 18 июля уже можно будет посетить бассейны, аквапарки и водные аттракционы. По данным мэрии, в городе уже отдыхают около 150 тыс. туристов.

«Загрузка отелей и гостиниц Сочи достигла 90%. (…) Самым популярным в этом сезоне является премиум-сектор – гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели уже заполнены на 100%», – сообщает администрация города, передает РИА «Новости».

Туроператоры и отели отмечают устойчивый рост спроса на туры в Сочи в летний период. В августе в городе прогнозируется средняя загрузка работающих средств размещения на уровне до 95-96%. Популярны в этом году и осенние месяцы – на октябрь и ноябрь уже забронирована большая часть отелей и баз отдыха.

«Несмотря на ограничения, мы готовились к летнему сезону, понимали, насколько важно сейчас для наших жителей и гостей из других регионов России получить качественный отдых на Черноморском побережье Сочи. При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%», – заявил вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.

Гостиницы и отели Сочи начали принимать гостей в полном объеме с 21 июня после отмены ограничений, введенных на фоне коронавируса.

Напомним, что в июне туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи.