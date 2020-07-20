Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 2771,85 пункта, индекс РТС просел на 0,12%, до 1214,76 пункта, передает ТАСС.

К 10.15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2762,62 пункта (-0,44%), а РТС ускорил падение до 0,54%, достигая отметки в 1209,65 пункта.