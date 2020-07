Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни объяснила слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что фраза «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») – это «символ ненависти».

Макинэни заявила, что «некоторые лозунги», которые выкрикивают сторонники движения Black Lives Matter, являются «неприемлемыми», передает ТАСС.

В частности, она указала на кричалку «Pigs In A Blanket, Fry 'Em Like Bacon» («Сосиски в тесте, поджарим их, как бекон»). В американском сленге «свиньями» (pigs) называют полицейских; pigs in a blanket – название блюда.

По словам Макинэни, Трамп «согласен с тем, что жизни всех чернокожих имеют значение», но «не согласен с организацией», которая выступает с такими лозунгами в адрес полиции.

Трамп в соцсетях раскритиковал лозунг «Pigs In A Blanket, Fry 'Em Like Bacon», а также призвал не допустить появления надписи «Black Lives Matter» на Пятой авеню в Нью-Йорке. Он назвал такую надпись «символом ненависти».

Разместить эту надпись рядом с Trump Tower собираются власти города.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты.

