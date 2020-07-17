В США выявлен случай чумы

Житель Колорадо заразился чумой, сообщило издание Denver Post.

Предполагается, что мужчина заразился чумой от белки, передает РИА «Новости».

Это первый случай заражения человека в штате с 2015 года. При этом, по словам медиков, серьезных причин для беспокойства нет. Заболевший уже выздоровел.

Как рассказала изданию ветеринар местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус, чума встречается в основном у грызунов, но в некоторых случаях может передаваться другим видам, например, домашним кошкам и собакам. Изредка – людям.

За последние 15 лет в Колорадо чуму обнаружили у 21 человека.

Напомним, 5 июля в Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. В тот же день местный комитет здравоохранения подтвердил случай заражения бубонной чумой.

Британское маркетинговое агентство Blueclaw в 2019 году, основываясь на статистике ООН, данных ВОЗ, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, отнесло бубонную чуму к одним из смертельных заболеваний, угрожающих человечеству.

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