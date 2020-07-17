Болтон посоветовал относиться к Трампу как к «аномалии»

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в опубликованном в пятницу интервью германскому изданию Spiegel заявил, что Европа должна относиться к главе Белого дома Дональду Трампу как к «аномалии». По его словам, деятельность Трампа не является последовательной политикой.

«Трампу в принципе недостает политической философии», – цитирует ТАСС Болтона. «Знаете, политические комментаторы в США и Европе постоянно пытаются понять Трампа или даже вникнуть в доктрину Трампа. Забудьте это! Вы можете сэкономить время, нет никакой доктрины Трампа», – заявил экс-помощник. «Вы говорите с ним утром, а уже в полдень он снова может изменить свое мнение в зависимости от того, откуда дует ветер. Что его интересует, так это переизбрание в ноябре», – считает Болтон.

«Европа должна относиться к Трампу как к аномалии. То, чем занимается Трамп, не является последовательной политикой», – отметил он. Болтон указал на то, что президент США испытывает определенные трудности во взаимоотношениях с политиками-женщинами, в частности с канцлером Ангелой Меркель и возглавлявшей правительство Великобритании Терезой Мэй. Также он высказал мнение, что у Трампа «лучше отношения с авторитарными личностями, нежели со многими демократическими главами правительств».

«После саммита НАТО в июле 2018 года мы полетели в Великобританию, чтобы там встретиться с Терезой Мэй. Затем путь лежал в Хельсинки на знаменитую сейчас встречу с президентом России Владимиром Путиным. По пути в аэропорт Трамп сказал американским журналистам: «Знаете, во время всех этих встреч я, возможно, быстрее всего достигну соглашения с Путиным». Кто бы мог подумать? Ответ – никто, кроме Дональда Трампа, не подумал бы об этом», – рассказал Болтон.

Говоря о разногласиях между США и ФРГ, Болтон предупредил о том, что Трамп пока не отказался от идеи ввести пошлины на германские автомобили. «Нет. Трамп любит пошлины, и это то решение, которое он может принять без одобрения Конгресса», – считает экс-помощник американского президента.

Джон Болтон в своей книге выступил с утверждением, что Трамп в 2018 году хотел пригрозить лидерам стран НАТО выходом США из альянса, если они будут поддерживать проект газопровода «Северный поток – 2». А также обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях.

Трамп со своей стороны заявил, что Болтон плохо справлялся с работой, а также не был умным и сметливым.