В Москве выявили минимальное с апреля число новых случаев коронавируса

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 531, это минимальное количество с 4 апреля.

В Москве 4 апреля выявили 434 случая заболевания. Всего число вирус-положительных пациентов в российской столице составляет 231 тыс. 801, передает ТАСС.

Суточный прирост в Москве на 16 июля оказался на уровне 0,23% – это наименьший результат среди всех регионов России.

Напомним, в России выявили 6 тыс. 428 новых случаев коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, суточный рост этого показателя уже 10 дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).

Всего на данный момент в России болеют 209 тыс. 168 человек.

При этом число летальных исходов увеличилось за сутки на 167 против 156 днем ранее, всего умерли 11 тыс. 937 человек. Общее число умерших составляет 1,59% от всех пациентов с коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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