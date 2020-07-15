Врио главы Коми рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе.

Кислицына сообщила в Telegram, что «первой задачей на посту врио главы региона стала защита и подготовка медицинского персонала, закупка современных средств индивидуальной защиты и организация обучения».

«Кроме того, в кратчайшие сроки была организована работа новых лабораторий и, тем самым, решена проблема с диагностикой. Секрет успеха улучшения эпидемиологической обстановки – четкий алгоритм, скорость и эффективность принятия решений и их исполнения. Три главные составляющие борьбы с коронавирусом – современный уровень диагностики, профилактика и защита медицинского персонала, профессиональная маршрутизация. Регион постепенно выходит на второй этап снятия ограничений», – отмечается в сообщении.

Также Уйба рассказал, что в регионе был организован «институт общественных работ, выделяются средства на их проведение», «введена программа переобучения для потерявших работу граждан».

«По вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в ежедневном формате проводится разбор главных проблем и подготовка пошагового решения. Особое внимание уделяется национальной специфике региона (лесозаготовка, сбор дикоросов, в частности морошки, и, в целом, сельское хозяйство)», – добавил он.

Также реализуется «проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в арктической зоне, а также изучению условий и факторов адаптации человека к жизни на арктической территории».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» проводится модернизация первичного медицинского звена, создаются передвижные медицинские комплексы, ведется работа над обеспечением транспортной доступности и программы привлечения квалифицированных медицинских кадров.

Кроме того, ведется подготовка к празднованию 100-летия республики: «В каждом муниципалитете сформирована программа празднования, а также будут отремонтированы или построены знаковые объекты. Организовано взаимодействие с ключевыми предприятиями региона».

Прямой эфир с Владимиром Уйбой состоялся 14 июля. Полная версия эфира доступна в Instagram.

Ранее врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в прямом эфире с Кислицыной рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.