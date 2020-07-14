Рябцева обвинила Яшина и его друга в сексуальном насилии

Журналистка Леся Рябцева заявила, что глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин «жестко контролировал» и «насиловал» ее. Также она рассказала, что друг Яшина, имя которого журналистка раскрывать не стала, пытался ее изнасиловать.

По словам Рябцевой, лучший друг ее бывшего молодого человека Яшина попытался изнасиловать ее, пока она спала. «Я пресекла это. Когда же рассказала Илье, он не поверил мне, сказал, что сама виновата и продолжил общаться с тем другом. Заодно находиться с ним рядом приходилось и мне», – написала журналистка в Twitter.

«Сам же Яшин жестко меня контролировал, насиловал и не только психологически, изменял, шантажировал, наказывал игнором, использовал. (…) Об этом знали его друзья, но они молчали и ничего не говорили ни мне, ни ему. Они до сих пор общаются и дружат, видимо, не осуждая подобное поведение», – добавила Рябцева.

Ранее двух сотрудников Сбербанка – SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, – обвинили в сексуальных домогательствах.

Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках.

Позже Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес.

Кроме того, уволился шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.