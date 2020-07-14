Стала известна новая профессия кота Мостика

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом, он переезжает работать в редакцию МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей», – говорится на странице кота в Instagram.

Мостик ранее сообщил, что завершает свою работу на Крымском мосту и планирует поменять место жительства.

«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», – сказано в сообщении кота.

Напомним, рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники моста и назвали его в честь строящегося объекта. Позднее кот-блогер Мостик лично встретил первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив.

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