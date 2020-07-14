В Кремле указали на важность сохранения управляемости в Хабаровском крае

Хабаровскому краю необходимо сохранить управляемость, а также продолжать выполнять функции региональных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, очень важно, о чем говорил (вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий) Трутнев в регионе, очень важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ту ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора (Сергея) Фургала», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что несанкционированные митинги жителей региона в поддержку арестованного Фургала обошлись без эксцессов и провокаций.

«Это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов – не допускать каких-либо провокаций. Слава богу, что их не было», – заявил Песков.

Также он добавил, что полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев курирует Хабаровский край и обладает всеми данными о параметрах развития региона.

«По некоторым параметрам там очень положительная динамика, есть успехи. По определенным параметрам, о которых в частности говорил Трутнев, – выделение денег на строительство некоторых объектов, эти объекты не были достроены или не были построены и так далее, там Трутнев как раз отметил отставание и недоработки», – уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей Хабаровского края, поскольку «ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально резонансная», однако обвинения в отношении Фургала очень серьезны.

«В данном случае здесь нужно просто понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора, обвинение в причастности к убийству, это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение. Здесь нужно набраться терпения, следствие должно будет доказать суду эти обвинения», – отметил Песков.

Между тем пресс-секретарь президента не исключил возможных эпидемиологических последствий после митингов в Хабаровске.

«Такие акции сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе», – заявил он.

Напомним, Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». После этого прошло несколько несогласованных акций с шествием по центральным улицам города.

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